Bilecik’te kaçak sondaj yapan 3 şahıs suçüstü yakalandı

Bilecik'te alan tarama ve sondaj makineleriyle ile kaçak sondaj yaptıkları belirlenen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Balçıkhisar Köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar sonrası hemen bölgeye hareket etti. Yapılan baskında 3 şahıs alan tarama makinesi ve sondaj makinesi ile sondaj yaptıkları esnada suçüstü yakalandı. Yakalanan H.O.,K.D. ve Ç.K. isimler gözaltına alınırken, 1 adet yer altı görüntüleme cihazı ve 30 metre uzunluğunda görüntü aktarım kablosu, 1 adet cihaza ait alyan anahtarı, 1adet el tipi sondaj makinesi ve 13 adet sondaj makinesi borusu ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı