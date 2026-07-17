Denetim noktasında ceza yerine eğitim verildi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, trafik denetiminde 10 motosiklet sürücüsüne ceza kesmek yerine trafik güvenliği eğitimi verdi.
Bilecik'te jandarma ekipleri denetim noktasında ceza yerine eğitim verdi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Jandarması ekipleri, Tavşanlı-Bozüyük İl Yolu Saraycık köyü mevkiinde sabit trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim sırasında uygulama noktasına gelen 10 motosiklet sürücüsüne trafik güvenliğini artırmaya yönelik eğitim verildi. Ekipler, sürücülere motosiklet kazalarının nedenleri, güvenli sürüş teknikleri ve uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgi aktardı.
Öte yandan, jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi ve sürücülerin bilinç düzeyinin artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - BİLECİK