Bilecik'te hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık uyarısı

Bilecik'te jandarma ekiplerince vatandaşlara hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık kapsamında bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yenipazar ilçesine bağlı Kuşça köyünde gerçekleştirilen Hıdırellez şenliğinde 1 asayiş timi (toplam 4 personel) görev aldı. Yaklaşık 250 vatandaşın katıldığı etkinlikte emniyet tedbirleri kapsamında jandarma ekiplerince alanda güvenlik sağlandı. Şenlikte vatandaşlara hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması yönünde bilgilendirme yapılırken, 6284 sayılı Kanun hakkında da farkındalık oluşturuldu. Bu kapsamda broşür dağıtımı gerçekleştirilerek köy konağına bilgilendirici afiş asıldı.

Öte yandan, etkinliğin herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi. - BİLECİK

