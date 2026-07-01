Haberler

Bilecik'te izinsiz ekilen 136 kök haşhaş ele geçirildi

Bilecik'te izinsiz ekilen 136 kök haşhaş ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, bir şüpheliye ait adreste izinsiz ekilmiş 136 kök haşhaş bitkisi ele geçirildi. Şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakılırken soruşturma sürüyor.

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz ekilen 136 kök haşhaş ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Tespit Planı kapsamında Bilecik'e bağlı Kınık köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Z. Ö. isimli şüpheliye ait adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 136 kök halinde toplam 668 adet izinsiz ekildiği değerlendirilen haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte: Beni uykusuz bırakan en büyük tehdit Rusya

Türk ordusuna övgüler yağdırıp en çok korktuğu ülkeyi açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı

Uygulama üzerinden araç çağıran genç kız otobanda kabusu yaşadı
Türkiye'de satış rekorları kıran üründe kanser tehlikesi

Türkiye'de satış rekorları kıran üründe büyük tehlike
Adana'da 'büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi

'Büyü bozma' vaadiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi
35 yıldır biriktirdiği 1758 Cumhuriyet altınını dolandırıcılara kaptırdı

Tüm serveti gitti! 1758 Cumhuriyet altınını elleriyle teslim etti
Almanya'dan Samsun'a geldi, festivalde gördüklerine şaştı

Almanya'dan geldi, Samsun'da gördüklerine inanamadı
Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrencinin boynundaki kefiyeyi çekip çıkardı

Mezuniyet töreninde skandal! Filistinli öğrenciye yapılana bir bakın
Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem! Bugün resmen devreye girdi

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! Bugün devreye girdi