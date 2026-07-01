Bilecik'te izinsiz ekilen 136 kök haşhaş ele geçirildi

Bilecik'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda izinsiz ekilen 136 kök haşhaş ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Narkotik Tespit Planı kapsamında Bilecik'e bağlı Kınık köyü mevkiinde operasyon düzenlendi. Z. Ö. isimli şüpheliye ait adreste ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 136 kök halinde toplam 668 adet izinsiz ekildiği değerlendirilen haşhaş bitkisi ele geçirildi.

Öte yandan, olayla ilgili şüpheli şahıs ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı