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Bilecik'te sıkı denetim, 3 bin 305 şahıs sorgulandı, 648 araç kontrol edildi

Bilecik'te sıkı denetim, 3 bin 305 şahıs sorgulandı, 648 araç kontrol edildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 648 aracı kontrol ederken 3 bin 305 şahsı sorguladı. Denetimlerde olumsuzluk yaşanmadı.

Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 305 şahıs sorgulandı, 648 araç kontrol edildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bilecik-Söğüt, Bilecik-Bozüyük karayolunda yapılan trafik uygulamasında 648 araç kontrol edilirken, 3 bin 305 şahıs sorgulandı. Ekipler ayrıca NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğalgaz boru hattı ve YHT/konvansiyonel tren hat güzergahında gerekli kontroller yaptı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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