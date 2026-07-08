Bilecik'te sıkı denetim, 3 bin 305 şahıs sorgulandı, 648 araç kontrol edildi
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Huzur ve Güven Uygulaması' kapsamında 648 aracı kontrol ederken 3 bin 305 şahsı sorguladı. Denetimlerde olumsuzluk yaşanmadı.
Bilecik'te jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 3 bin 305 şahıs sorgulandı, 648 araç kontrol edildi.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları 'Huzur ve Güven Uygulaması'nda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Bilecik-Söğüt, Bilecik-Bozüyük karayolunda yapılan trafik uygulamasında 648 araç kontrol edilirken, 3 bin 305 şahıs sorgulandı. Ekipler ayrıca NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğalgaz boru hattı ve YHT/konvansiyonel tren hat güzergahında gerekli kontroller yaptı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı