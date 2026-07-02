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Bilecik'te 24 araç sürücüsüne 39 bin 839 TL ceza

Bilecik'te 24 araç sürücüsüne 39 bin 839 TL ceza
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde 206 araç kontrol edildi, 24 sürücüye 39 bin 839 TL trafik cezası uygulandı. Ayrıca 2 araç trafikten men edilirken, aranan 8 şahıs yakalandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 24 araç sürüsüne 39 bin 839 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan denetimlerde çok sayıda şahıs ve araç kontrol edildi. Çalışmalar kapsamında 135 personel görev alırken bin 194 şahıs sorgulandı. Uygulamalarda 206 araç kontrol edilirken 24 araç sürücüsüne toplam 39 bin 839 TL trafik idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 13 umuma açık alan, 8 iş yeri ve 24 metruk bina kontrol edildi. 2 araç trafikten men edilirken, 3 yoklama kaçağı tespit edildi.

Öte yandan, çalışmalar kapsamında UYAP ve ASAL kapsamında aranan toplam 8 şahıs yakalandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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