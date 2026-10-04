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Bilecik'te jandarma, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere bilgi verdi.

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Bilecik'te jandarma, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere bilgi verdi.
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik bilgilendirme faaliyeti düzenledi. Öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler ve güvenlik tedbirleri anlatılarak bilinç düzeyinin artırılması amaçlandı.

Bilecik'te jandarma ekipleri öğrencilere okulda bilgilendirme yaptı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Vezirhan İlkokulu ve Ortaokulunda güvenli eğitim ve öğretim ortamının sağlanmasına yönelik faaliyet gerçekleştirildi. Etkinlikte öğrencilere karşılaşabilecekleri riskler, güvenlik tedbirleri ve bu risklere karşı dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi.

Jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması ve muhtemel risklere karşı bilinç düzeylerinin artırılması amacıyla bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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