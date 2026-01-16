Bilecik'te jandarmadan köy halkına asayiş ve güvenlik bilgilendirmesi

Bilecik'te jandarma ekipleri, köy halkına yönelik asayiş ve güvenlik bilgilendirmesi gerçekleştirdi.

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Toplum Destekli Güvenlik Hizmetleri kapsamında bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Yenipazar ilçesine bağlı Danişment Köyü'nde ikamet eden vatandaşlara; aile içi şiddetle mücadele, genel trafik kuralları ve dolandırıcılık olayları hakkında bilgi verildi. Ekipler ayrıca soba ve bacadan kaynaklanabilecek zehirlenmeler ile yangınlara karşı alınması gereken tedbirler konusunda da vatandaşları uyardı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri tarafından bilgilendirme çalışmasının, farkındalığın artırılması ve muhtemel olayların önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi. - BİLECİK