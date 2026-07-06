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Bilecik'te jandarma denetimlerinde 73 bin 377 lira ceza kesildi

Bilecik'te jandarma denetimlerinde 73 bin 377 lira ceza kesildi
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Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde yapılan huzur ve güvenlik uygulamalarında 151 personel görev aldı. Denetimlerde 4 bin 96 kişi sorgulanırken, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplam 73 bin 377 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Bilecik'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 73 bin 377 lira ceza kesildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 151 personel görev aldı. Denetimlerde 4 bin 96 şahıs sorgulanırken, 36 park ve bahçe, 26 iş yeri ile 29 kullanılmayan boş ev kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise 3 bin 374 araç ve sürücüsü denetlendi. Yapılan kontrollerde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen sürücülere toplam 73 bin 377 lira idari para cezası uygulanırken, 4 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince NATO petrol boru hattı, BOTAŞ doğalgaz boru hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hatlarının güzergahlarında da gerekli güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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