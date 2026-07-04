Bilecik'te 321 bin liralık trafik cezası

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı denetimlerde 321 bin 380 lira idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından il genelinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik uygulamalarına 117 personel katıldı. Denetimlerde 2 bin 386 şahsın kimlik sorgusu yapılırken, 2 bin 627 araç denetlendi. Trafik kurallarını ihlal ettiği tespit edilen sürücülere toplam 321 bin 380 lira idari para cezası kesilirken, 2 araç trafikten men edildi. Uygulamalar kapsamında 27 park ve bahçe, 20 iş yeri ile 37 metruk bina da kontrol edildi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 7 şahıs ise jandarma ekiplerince yakalanarak haklarında işlem başlatıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri tarafından NATO Petrol Boru Hattı, BOTAŞ Doğalgaz Boru Hattı ile Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel tren hattı güzergahında da güvenlik kontrolleri gerçekleştirildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı