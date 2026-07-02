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Bilecik'te 140 şahıs ve 143 araç kontrol edildi

Bilecik'te 140 şahıs ve 143 araç kontrol edildi
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 140 şahıs ve 143 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 2 araç ve 2 sürücüye işlem yapılırken, bir araç trafikten men edildi ve toplam 3 bin 965 TL para cezası uygulandı.

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 140 şahıs ve 143 araç kontrol edildi.

Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde Söğüt'e bağlı Zemzemiye köyü yol ayrımı mevkiinde gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ekip görev aldı. Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 Jandarma Trafik Timi, 1 KOM unsuru ve 1 komando unsurunun katılımıyla toplam 16 personel sahada görev yaptı. Yapılan denetimlerde 140 şahıs ve 143 araç kontrol edildi.

Uygulama kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç ve 2 sürücüye işlem yapıldı. Bir araç trafikten men edilirken, toplam 3 bin 965 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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