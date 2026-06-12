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Elini iş makinesine kaptıran işçinin sağ el serçe parmağı koptu

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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir plastik fabrikasında makine bakımı yapan işçi Metin K.'nin sağ el serçe parmağı iş makinesine sıkışarak koptu. İşçi hastaneye kaldırılırken jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Bilecik'te bir plastik fabrikasında makine bakımı yaptığı esnada elini iş makinesine kaptıran işçinin sağ el serçe parmağı koptu.

Olay, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Selimiye Köyü mevkiinde Sezersan Delta Plastik isimli işletmede meydana geldi. İşletmede işçi olarak çalışan Metin K. makine bakımı yaptığı esnada sağ eli avuç kısmını makinenin arasına sıkıştırdı. Metin K. olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesinde kaldırıldı. Metin K.'nin sağ el serçe parmağının kopması sebebiyle uzuv kaybı yaşadığı öğrenildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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