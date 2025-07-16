Bilecik'te İkinci Orman Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Bilecik'te 15 gün içerisinde aynı bölgede 2'nci defa çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahale ile kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgilere göre; Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyü ile Örenköy arasında yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları gören Şaban Gül, durumu hemen 112'ye haber verdi. Alevlere ilk müdahaleyi Örenköy'den Şaban Gül yaparken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangın bölgesine ulaştı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Aynı bölgede 2 Temmuz günü bir yangın daha olduğunu söyleyen köylüler, kimliği belirsiz kişiler tarafından yangın çıkarılabileceği iddialarını ortaya attılar.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan yangın sırasında Kuyubaşı köyünde 25 vatandaş ve 35 küçükbaş; Örenköy'de ise 90 vatandaş, 60 küçükbaş ve 40 büyükbaş hayvan yerleşimlerden tahliye edilmişti. - BİLECİK