Bilecik'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Bilecik'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Kuyubaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vahdettin E. yönetimindeki 26 HE 805 plakalı otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken Ertuğrulgazi Tüneli çıkışında dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette ilerleyen Ali K. idaresindeki 11 AK 466 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada sürücüler Vahdettin E. ve Ali K. ile araçlarda yolcu olarak bulunan Özge K. ve Bedia E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı