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Bozüyük'te Trafik Kazası: Sürücü Araçta Sıkıştı

Bozüyük'te Trafik Kazası: Sürücü Araçta Sıkıştı
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Bilecik-Bozüyük karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan yaralı hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi araçta sıkıştı.

Kaza, Bozüyük ilçesine bağlı Baharözü mevkiinde Bilecik-Bozüyük karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHG 132 plakalı araç, 43 ZD 073 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 43 ZD 073 plakalı aracın sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Bozüyük İtfaiyesi ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralıya, olay yerindeki acil servis ekiplerince ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza nedeniyle Bilecik-Bozüyük karayolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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