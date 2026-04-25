Bilecik'te huzur operasyonu: 8 gözaltı

Bilecik'te gerçekleştirilen huzur operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur 11-4 Uygulaması' kapsamında il genelinde geniş çaplı denetim yapıldı. Eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamaya 184 personel katıldı. Denetimler kapsamında 89 işyeri ve 26 metruk bina kontrol edilirken, 507 araç ile 2 bin 266 kişi sorgulandı. Yapılan incelemelerde çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, kurallara uymadığı tespit edilen 1 araç trafikten men edildi. - BİLECİK

