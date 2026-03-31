Bozüyük'teki barınak skandalına bir yenisi daha eklendi

Bozüyük'teki barınak skandalına bir yenisi daha eklendi
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki hayvan barınağında aç kalan köpeklerin birbirini yemesi ve yeni ölü kedi ile köpeklerin bulunması sonrası hayvanseverler, hayvanlara ötenazi uygulandığı yönünde savcılığa şikayette bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Doğal Yaşam Alanı'nda aç kalan köpekler birbirlerini yediği görüntülerin ardından yapılan şikayet üzerine, avukat ve jandamının da katıldığı yeni incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 adet köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildi.

Çıkan görüntüler sonrası hayvanseverler barınağa akın ederken, skandala bir yenisi daha eklendi. Toplanan ve hayvanları görmek istediklerini belirten grup adına Bilecik Barosu avukatlarından Zeynep Varlık, hayvanlara ötenazi uygulandığı ve toplu şekilde katledildiği yönünde C. Savcılığına şikayette bulundu. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda, iddiaların doğruluğunun araştırılması amacıyla Avukat Zeynep Varlık ile birlikte jandarma ekipleri 03.00 saatleri arasında hayvan barınağında detaylı inceleme yapıldı. Yapılan incelemede, yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 6 köpeğin kapalı bir alana alındığı ve yine yeni ölmüş olduğu değerlendirilen 1 kedi tespit edildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
