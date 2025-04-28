Bilecik'te Hastanede Şiddet Olayı: Baba Çocuğuna İlgi Gösterilmedi Gerekçesiyle Hemşireyi Darp Etti

Bilecik'te geçtiğimiz akşam ateşlenen çocuğunu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götüren bir baba, doktorun çocuğuyla ilgilenmediğini iddia ederek hastaneyi birbirine kattı.

Bilecik'te Turgay A. isimli kişi, ateşlenen çocuğunu geçtiğimiz akşam Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Sabah çocuğun damar yolunun çıktığını gören refakatçi anneanne, yanındakilerle hemşirelerin çocukla ilgilenmediği iddiasında bulundu. Bunu duyan baba Turgay A. çevrede bulunan bilgisayarlara vurmaya başladı. Arbede sırasında hemşire Dilek Y.'nin Turgay A. tarafından darp edildiği öne sürülürken olay sırasında beyaz kod verildi. Olay yerine gelen birkaç güvenlik görevlisi, baba Turgay A.'yı güçlükle zapt ederek dışarı çıkardı. Şahıs olay videosunun sosyal medyaya düşmesinin ardından gözaltına alındı.

"Sağlıkta şiddete hayır"

Olayın ardından Sağlık Sen Bilecik Şube Başkanı Emrah Göztepe bir açıklama yaparak, "Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanemizde yaşanan üzücü şiddet olayını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şifa vermek için büyük bir özveriyle çalışan sağlık emekçilerimize yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, bu tür olayların son bulmasını temenni ediyoruz. Saldırıya uğrayan meslektaşımızın yanında olduğumuzu ve sürecin takipçisi olacağımızı ifade ediyoruz. Sağlık, şiddetle değil; sevgi, saygı ve güvenle büyür" dedi. - BİLECİK