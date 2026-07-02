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Bilecik'te güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı

Bilecik'te güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il merkezi ve ilçelerde vatandaşların huzur ve güvenliği için kapsamlı denetim ve uygulamalar başlattı. Hassas noktalar, konaklama tesisleri ve araç kiralama firmalarına yönelik çalışmalar 7/24 devam ediyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il merkezi ve ilçelerde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla il genelinde kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında özellikle hassas noktalar, konaklama tesisleri, araç kiralama firmaları ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama ve denetimlere ağırlık verildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yürütülen faaliyetlerin kamu düzeninin korunması ve olası risklerin önlenmesi amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre devam ettiği belirtildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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