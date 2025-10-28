Haberler

Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Artıyor

Bilecik'te Güvenlik Denetimleri Artıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için denetim ve yol kontrollerini sürdürüyor. Ekipler, çeşitli ilçelerde araç ve sürücüleri titizlikle kontrol ederek güvenli seyahat sağlamayı amaçlıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve yol kontrollerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı olarak huzur ve güven uygulamaları gerçekleştiriyor. Söğüt, Bozüyük ve Yenipazar ilçelerinde farklı noktalarda yapılan denetimlerde araçlar ve sürücüler titizlikle kontrol edilirken, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmeleri amaçlanıyor. Bilecik İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener'in talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen denetimlerde, 'Her yerde emniyet, her daim güven' anlayışıyla hareket edilerek şehir genelinde huzur ortamının sürdürülmesi hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürü Şener, "Vatandaşlarımızın güvenliği için yürütülen çalışmalara aralıksız devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! Peş peşe 2 deprem daha

Koca kent beşik gibi sallanıyor! Balıkesir'de peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İsmail Yüksek ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı

İsmail ile kavga eden Deniz Undav'dan flaş Galatasaray paylaşımı
Altın yatırımcısı şokta! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Altın yatırımcısı şokta!
Süleyman Soylu sessizliğini bozdu! CHP'ye İmamoğlu yanıtı

"Bu hiç aklıma gelmezdi" diyen Soylu'dan CHP'ye İmamoğlu yanıtı
Bahis skandalı sonrası Jorge Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu

Bahis skandalı sonrası Jesus'un sözleri yeniden gündem oldu
İşte 29 Ekim'de İstanbul ve Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar

İşte 2 büyükşehirde yarın kapatılacak yollar
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı

Dört kişinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı

Ayrılık söylentilerinin ardından sürpriz hamle
Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer

Küçük kızın verdiği zarar büyük! Babanın tepkisi ise görülmeye değer
Bu tarihten itibaren tapusu olanlar Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuramayacak

Bu tarih itibarıyla tapusu olanlar konut projesine başvuramayacak
Ümit Karan Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı

Fenerbahçe maçındaki pozisyonu anlatırken çıldırdı
Düğündeki görüntü olay oldu! 'Bu evlilikten hayır gelmez' yorumları yapılıyor

"Bu evlilikten hayır gelmez" yorumları yapılıyor
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti

45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.