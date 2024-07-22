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Bilecik'te geri geri manevra yapan sürücü 3 yayaya çarptı

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Bilecik merkezinde park etmek için geri geri manevra yapan bir sürücü, arkasında bulunan 3 yayaya çarptı. Yaralılar hafif şekilde yaralandı ve hastaneye kendi götürüldü.

Bilecik'te park etmek için geri geri manevra yapan sürücü arkasındaki 3 yayanın yaralanmasına neden oldu.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı Bankalar Mevkiinde Oğuzgan S., 23 AAG 436 plakalı otomobilini park etmek için geri geri manevra yaptığı esnada arkasında yaya olarak bulunan 3 kişiye çarptı. Kazada yaya S.T., A.N.T. ve A.L.T., hafifi şekilde yaralandı. Yaralıları otomobil sürücüsü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kendi götürürken, yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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