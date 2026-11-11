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Bilecik'te fuhşa teşvikten aranan şahıs 6 yıl 9 ay cezayla JASAT tarafından yakalandı

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Bilecik'te fuhşa teşvikten aranan şahıs 6 yıl 9 ay cezayla JASAT tarafından yakalandı
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Bilecik'te fuhşa teşvik suçundan aranan şahıs, JASAT ekiplerinin kimlik sorgusunda 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenerek yakalandı. Bilecik merkezde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Bilecik'te fuhşa teşvik suçundan aranan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin yürüttüğü takipli çalışma kapsamında, Aykut S. (33) isimli şahsın kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamada, şahsın Bilecik İlamat ve İnfaz Bürosunun kararı doğrultusunda 'Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek' veya 'Yer temin etmek' suçundan 6 yıl 9 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Bilecik merkezde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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