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Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Apartmana Çarptı: 1 Ağır, 4 Yaralı

Bilecik'te Kontrolden Çıkan Otomobil Apartmana Çarptı: 1 Ağır, 4 Yaralı
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir binanın demir kapısına çarptı. Kazada 1 kişi ağır yaralanırken, 3 kişi de hafif şekilde yaralandı. Ağır yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 yaralandı.

Kaza; Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Yenipazar karayolu üzerinde meydana geldi. Yenipazar'dan Gölpazarı istikametine seyir halindeki 27 ANZ 628 plakalı otomobil sürücüsü Solmaz T. (34) bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bir binanın demir kapı girişine çarptı. Meydana gelen trafik kazasında sürücü Solmaz T. ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Salih T., Şura T. hafif yaralanırken, Batın T. (10) ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen ağır yaralı Batın T. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Eskişehir'e sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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