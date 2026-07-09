Bilecik'te bir evin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evin bahçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede bahçedeki otluk alana sıçrayarak yaklaşık 2 dönümlük alanda etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı