Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi Anma Şenlikleri Güvenlikle Kutlandı

Bilecik'te geçtiğimiz hafta kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında jandarma adeta kuş uçurtmadı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 744'üncü kutlanan Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri kapsamında Bilecik İl Jandarma Komutanı J. Albay Ali Vanlı komutasında ekipler 3 gün boyunca giriş çıkışlarda güvenlik önlemleri üst düzey aldılar. 3 gün süren şenliklerde Jandarma Asayiş Timlerinin yanı sıra, mobil asayiş aracı, köpekli unsurlar, araç üstü jammer gibi birçok ekip görev aldılar. Jandarma 147 personel ile gerekli güvenlik tedbirleri alırken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - BİLECİK