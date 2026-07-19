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Elektrik direğinden çıkan yangın korkuttu

Elektrik direğinden çıkan yangın korkuttu
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Bilecik'in Vezirhan beldesinde elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın, örtü ve ormanlık alana sıçradı. 3 dönümlük alanda etkili olan yangın, 2 helikopter ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te elektrik direğinden çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Yangın, Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Mahan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, elektrik direğinden çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede örtü ve ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan yangına ihbar üzerine jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 helikopter, 4 arazöz, 2 ilk müdahale aracı ve 2 su tankeriyle havadan ve karadan müdahale edilirken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, adli tahkikatın Orman İşletme Şefliği tarafından yürütüleceği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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