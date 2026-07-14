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Elektrik direğinden kaynaklı yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi

Elektrik direğinden kaynaklı yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi
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Bilecik'in Selbükü köyünde elektrik direğinden kaynaklandığı belirtilen yangın, 3 dönümlük alanı küle çevirdi. Jandarma, helikopter ve çok sayıda araçla müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Bilecik'te elektrik direğinden kaynaklandığı belirtilen yangın 3 dönümlük alanı küle çevirdi.

Yangın Bilecik'e bağlı Selbükü köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 dönümlük alanda etkili olan örtü yangınının elektrik direğinden kaynaklandığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına jandarmaya bağlı 2 asayiş timinde görevli 8 personelin yanı sıra 2 yangın söndürme helikopteri, 2 ilk müdahale aracı, 2 su tankeri ve 3 arazözle müdahale edildi. Havadan ve karadan sürdürülen koordineli çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Orman İşletme Şefliği soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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