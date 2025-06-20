Bilecik'te Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Uygulaması

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen Huzur Uygulamasında bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; il genelinde gerçekleştirilen uygulama kapsamında 25 farklı noktada denetim yapıldı. Çalışmalarda 23 ekip ve 93 personel görev aldı. Denetimlerde toplam 866 şahıs ve 571 araç sorgulandı. Ayrıca 7 iş yeri, 6 terminal ve 5 metruk bina kontrol edildi. Uygulama sonucunda bir şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet yetkilileri, benzer uygulamaların kent genelinde aralıksız şekilde süreceğini bildirdi. - BİLECİK