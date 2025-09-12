Haberler

Bilecik'te Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri!

Bilecik'te Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri!
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 9 noktada yapılan uygulamada 720 şahıs ve 565 araç sürücüsü sorgulandı, çeşitli işletmeler ve metruk yapılar kontrol edildi.

Bilecik'te düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında geniş çaplı denetim gerçekleştirildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında 9 noktada eş zamanlı kontroller yapıldı. 24 ekip ve 110 personelin katılımıyla icra edilen uygulamada 720 şahıs ile 565 araç sürücüsü sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 12 iş yeri, 6 terminal ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

