Bilecik'te Düzensiz Göç ve Kaçakçılıkla Mücadele Denetimleri!
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına karşı geniş çaplı bir denetim gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 9 noktada yapılan uygulamada 720 şahıs ve 565 araç sürücüsü sorgulandı, çeşitli işletmeler ve metruk yapılar kontrol edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması kapsamında 9 noktada eş zamanlı kontroller yapıldı. 24 ekip ve 110 personelin katılımıyla icra edilen uygulamada 720 şahıs ile 565 araç sürücüsü sorgulandı. Denetimlerde ayrıca 12 iş yeri, 6 terminal ve 3 metruk bina kontrol edildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplum güvenliğini sağlamak ve insan hayatını korumak için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK