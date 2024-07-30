Bilecik'te Duyarsız Sürücü Tepkilerin Odağı Oldu
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Gençlik Merkezi'nin önünde kaldırıma park eden sürücü, hem yaya geçidini hem de kaldırımı işgal etti. Vatandaşlar duruma tepki göstererek yetkililerden çözüm talep etti.
Bilecik'te aracını kaldırıma park edip giden duyarsız sürücü tepkilerin odağı oldu.
Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Gençlik Merkezi'nin önünde bulunan kaldırıma 34 GCP 557 plakalını aracını park eden sürücü tepkilerin odağı oldu. Hem yaya geçidini hem de kaldırımı işgal eden sürücünün duyarsızlığını gören vatandaşlar duruma tepki göstererek konuyla ilgili yetkililerden çözüm talep etti. - BİLECİK