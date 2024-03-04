Bilecik'te Drone ile Yapılan Trafik Denetimlerinde Sürücülere 16 Bin 689 TL İdari Para Cezası Uygulandı

Bilecik'te drone ile yapılan trafik denetimlerinde sürücülere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı.

Bilecik Trafik Şube Müdürlüğünce yapılan drone denetimlerinde 15 araç ve sürücüsü denetlenerek; 9 araç sürücüsüne 'Kırmızı ışık kuralına uymamak' suçundan 13 bin 554 lira, 1 araç sürücüsüne ise 'Takograf kullanmama' suçundan 3 bin 135 lira olmak üzere toplam 16 bin 689 TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK