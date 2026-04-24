Bilecik'te drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde drift yapan sürücüye 140 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Yeni Sanayi Sitesi'nde sokak üzerinde lastik izleri tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde bir aracın bilinçli kaydırma (drift) yaptığı belirlendi. Kimliği tespit edilen araç sürücüsü A.Ş. hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 140 bin TL idari para cezası uygulandı. - BİLECİK

