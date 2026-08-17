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Bozüyük'te Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı

Bozüyük'te Vatandaşlara Dolandırıcılık Uyarısı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.

Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında vatandaşlara dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri hakkında bilgi verildi. Ekipler, özellikle şüpheli telefon aramaları ve mesajlara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Bilgilendirme faaliyetinde ayrıca Kadın Destek Uygulaması (KADES) kullanımı, acil ihbar hattı, Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında vatandaşlara bilgi aktarıldı. Polis ekipleri, dolandırıcıların farklı yöntemlerle vatandaşları mağdur edebildiğine dikkat çekerek, şüpheli durumlarda kişisel bilgilerin paylaşılmaması ve güvenlik güçlerinden destek alınması gerektiğini belirtti.

Yetkililer, dolandırıcıların en güçlü silahı dikkatsizliktir. Şüpheli kişi, mesaj veya aramalara karşı temkinli olun uyarısında bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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