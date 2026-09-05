Bilecik'te Dolandırıcılık Hükümlüsü JASAT Ekipleri Tarafından Yakalandı
Bilecik'te 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahıs, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışması sonucu Cumhuriyet Mahallesi'nde yakalandı. Hükümlü E.İ., işlemlerinin ardından Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.
Bilecik'te 'Dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası olan şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Alınan bilgilere göre Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri yaptıkları bir çalışma kapsamında merkez Cumhuriyet Mahallesinden 'Dolandırıcılık' suçundan aranan bir şahsı yakaladı. Yakalanan E. İ.'in kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı