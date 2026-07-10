Bilecik'te bir depoda çıkan yangın korkuttu

Bilecik'te bir evin yanında bulunan depoda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün gece yarısı Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; sokak üzerinde Rıfat Yaraş'a ait bir evin yanında bulunan depoda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri anında müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Rıfat Yaraş'a ait evde kullanılmayan eşyaların olduğu öğrenilen depo kullanılmaz hale geldi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı