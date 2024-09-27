Bilecik'te Define Kazısı Yapan Üç Kişi Suçüstü Yakalandı
Bilecik'in Söğüt ilçesinde kaçak kazı yapan üç kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli kazı malzemeleri ve makinelerine el konuldu.
Bilecik'in Söğüt ilçesinde define bulmak amacıyla kaçak kazı yapan şahıslara suçüstü yapıldı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı bağlı KOM Şube ve Söğüt İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek yapılan operasyonda Hamitabat Köyü'nde hilti, matkap gibi malzemeler yardımı kaçak kazı yapan E.T, A.Ü ve İ.Ü isimli şahıslara suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan çalışmalarda 1 adet benzinli jeneratör, 1 adet karot makinesi, 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet matkap, 5 kilogram kaya kırıcı kimyasal, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu, yaklaşık 10 bin TL değerinde kazma, kürek, balyoz gibi muhtelif malzemelere el konuldu. Gözaltına alınan 3 şüpheliye jandarma tarafından işlem başlatıldı. - BİLECİK
Yerel Haberler Güvenlik Politika Jandarma 3-sayfa bilecik Söğüt Hukuk Suç
Sıcak Gelişme:
Adana'da 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi Hasan Alpargün'e 62 kez müebbet ve 865 yıl hapis cezası verildi.