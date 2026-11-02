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Bilecik'te D-650 karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Bilecik'te D-650 karayolunda otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Bilecik'te D-650 karayolu Kerem Ali Kavşağı mevkiinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, D-650 karayolu Kerem Ali Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametinde ilerleyen Abdurrahman S. idaresindeki 34 MOR 081 plakalı otomobil ile Okay K. yönetimindeki motosiklet birbirine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Remzi E. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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