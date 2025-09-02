Bilecik'te Cinayet Zanlısı Kaçtı, İhbar Üzerine Yakalandı

Bilecik'te geçtiğimiz gün işlediği cinayet sonları olay yerinden kaçan zanlı ihbar üzerine yakalandı.

Olay, 31 Ağustos günü, Osmaneli ilçesine bağlı Soğçakpınar köyünde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışan Engin Güngör ile Emre Savaş arasında daha önceden yaşanan bir olay sonrası yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Emre Savaş, Engin Güngör'ün kafasına kürek ile vurdu. Ağır yaralanan Engin Güngör, olay yerinde hayatını kaybederken zanlı kaçtı. Dün gece Sakarya Nehri kenarındaki balıkçılar şahsı görerek, 112'ye ihbar etti. Şahıs, Osmaneli'nde evine gitmek üzereyken yakalandı.

Şahsın bugün ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - BİLECİK