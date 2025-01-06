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Bilecik'te Cami Bahçesinde Havai Fişek Atan Gençler Polis ve İtfaiyeyi Alarm Geçirdi

Bilecik'te Cami Bahçesinde Havai Fişek Atan Gençler Polis ve İtfaiyeyi Alarm Geçirdi
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Bilecik'te Hamidiye Camii bahçesinde havai fişek atan gençler, mahallede paniğe yol açtı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edilirken, kaçan gençlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bilecik'te dün gece yarısı bir cami bahçesinde havai fişek atan gençler, polis ve itfaiye ekiplerini adeta alarma geçirdi.

Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesinde yer alan valilik konutu karşında yer alan Hamidiye Camiinin bahçesinde gece 12.15'de bir anda havai fişek sesleri yükseldi. Bir anda patlama sesleri mahalleyi inletirken, görgü tanıklarına göre cami bahçesinden 3 gencin kaçtığı bilgisi verildi. Olay yerine 3 polis ekibi ve bir de itfaiye sevk edilirken, Bilecik Halime Hatun KYK Kız Öğrenci Yurduna doğru kaçan 3 gencin yakalama çalışması başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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