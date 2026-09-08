Bilecik’te çalılık yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik'te çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı