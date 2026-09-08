Haberler

Bilecik’te çalılık yangını büyümeden söndürüldü

Bilecik’te çalılık yangını büyümeden söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bilecik'te çalılık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çalılık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın kısa sürede söndürülürken, bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek duyurdu! 4 soruşturmada 137 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Şafak vakti 4 koldan operasyon! Onlarca şüpheliye işlem başlatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakan Çalhanoğlu'nu görenler gözlerine inanamadı! Bu ne hal Hakan?

Bu ne hal Hakan?
İstanbul merkezli 2 ilde gerçekleştirilen tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

İki ile dev operasyon! Ele geçirilenler hayrete düşürdü
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin beklediği sonuçlar açıkladı
Tamamlandığında Türkiye’de 3. dünyada ise deniz dolgusu üzerine inşa edilen 6. havalimanı olacak

Türkiye'de yalnızca 3 tane olacak! Dev yatırımda kritik aşama
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı: Bazı enerji tesisleri hedef alındı, yangın çıktı

Suudi Arabistan'a kritik saldırı! Enerji tesisleri hedef alındı
Antalya’da alevlere karşı seferberlik! Plakasız itfaiye araçlarını bile sahaya çıkardılar

Alevler durdurulamıyor! Plakasız araçlar bile gönderildi