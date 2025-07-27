Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Osmaneli - Sakarya D650 karayolu Medetli Köyü kavşağı bölgesinde yer alan tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz

Doktorla hemşirenin uygunsuz görüntüleri yayıldı! Açıklama inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.