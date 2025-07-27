Bilecik'te Buğday Tarlasında Yangın Kontrol Altına Alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan buğday tarlasında çıkan yangın ekiplerin karadan ve havadan müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik Osmaneli - Sakarya D650 karayolu Medetli Köyü kavşağı bölgesinde yer alan tarım arazisinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından havadan ve karadan yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. - BİLECİK