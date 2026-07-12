Haberler

Biçerdöverler jandarma denetiminden geçti

Biçerdöverler jandarma denetiminden geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, anız ve orman yangınlarını önlemek için biçerdöverleri denetledi, operatörlere yangın güvenliği tedbirleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'te biçerdöverler jandarma denetiminden geçti.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, anız ve orman yangınlarının önlenmesine yönelik il genelinde eş zamanlı denetim ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Kentin tüm ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yangına sebebiyet verebilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla hasat çalışmalarında kullanılan biçerdöverler kontrol edildi. Denetimlerde araçların yangın güvenliği açısından gerekli ekipmanları incelenirken, operatörlere de alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı. Jandarma ekipleri tarafından üreticilere ve biçerdöver operatörlerine, hasat sırasında su tankeri bulundurulmasının önemi, biçerdöverlerin bakımının düzenli yapılması ve anız ile orman yangınlarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca ormanlık alanlarda ateş yakılmasının yasak olduğu hatırlatılarak, muhtemel bir yangın durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları istendi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haluk Levent hakkında gözaltı kararı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı
Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor

Meclis'te kritik hafta! Milyonları ilgilendiren 3 düzenleme geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı

Korkulan oldu! 140 hedef vuruldu, Körfez yangın yerine döndü
Meral Akşener aylar sonra ilk kez görüntülendi

Meral Akşener'den aylar sonra bir ilk! Bakın nerede görüntülendi
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş

Messi'den hakeme ayar! Sarf ettiği cümle maçın önüne geçti
Vergi borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı için başvurular sürüyor

Borcu olanlar dikkat! 72 taksit imkanı sürüyor, son tarihi kaçırmayın
Tokat'ta binlerce kurbağa kara yolunu istila etti

Binlercesi kara yolunu istila etti! Sürücüler neye uğradığın şaşırdı
Özbekistan'dan 33 yıl sonra tarihi karar! O harfler resmen değişiyor

33 yıl sonra tarihi karar! Türkçe harfler kullanılacak
Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

ABD'li senatör ölümünden saatler önce bakın hangi liderle görüştü