Haberler

Bilecik’te biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi

Bilecik’te biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik’te biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi verildi.

Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu, Aktaş, Bolatlı ve Büyüksusuz köylerinde hasat sezonunda meydana gelebilecek tarla yangınlarını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine, araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölgesinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, biçerdöverlerde çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin güvenli şekilde yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza bulunması halinde hasada başlanmaması konularında uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması, biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması ve çıkabilecek bir yangında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adalet Bakanı Gürlek: Vatandaşlara toplu mesaj göndererek yasa dışı bahse teşvik eden 33 kişi gözaltına alındı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" resti sonrası şafak operasyonu
Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı

Krizin baş mimarı sessizliğini bozdu! Neden imza atmadığı ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'i bile şaşkına çevirdi! Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar

Taraftarlardan büyük tepki, takımdan gitsin istiyorlar
İş yerini kana buladılar: Bunlara da 'yeni nesil' deniliyor

Geceyi kana buladılar! Bunlara da "yeni nesil" deniliyor
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor
Haluk Levent'in skandalları bitmiyor: Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar

Skandalları bitmiyor! Tutuklanan iş insanından yeni itiraflar
Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor

Küçük Ceylan'ın son hali gündem oldu! Görenler tanımakta zorlanıyor
Adisyonda yeni tuzak! Kuver gitti, zorunlu ekmek ve su parası geldi

Restoranlarda yeni tuzak! Adisyona bakınca gözlerine inanamadılar
Ankara’da şantajcı 'flört çetesi' çökertildi

Aşk tuzağıyla avladılar! İçeri giren 5 kuruşsuz çıktı