Bilecik'te biçerdöver operatörlerine yangın eğitimi verildi.

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölpazarı ilçesine bağlı Kurşunlu, Aktaş, Bolatlı ve Büyüksusuz köylerinde hasat sezonunda meydana gelebilecek tarla yangınlarını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyette biçerdöver operatörleri ve tarla sahiplerine, araçların günlük bakım ve kontrollerinin eksiksiz yapılması, motor ve egzoz bölgesinde biriken saman, ot ve tozların temizlenmesi, biçerdöverlerde çalışır durumda en az 2 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurulması, yakıt ikmalinin güvenli şekilde yapılması, elektrik ve yakıt sistemlerinde arıza bulunması halinde hasada başlanmaması konularında uyarılarda bulunuldu.

Ayrıca aşırı sıcak ve rüzgarlı havalarda daha dikkatli çalışılması, tarlalarda sigara izmariti ve cam şişe gibi yangına neden olabilecek materyallerin bırakılmaması, biçerdöver veya balya makinesi çalışırken su tankeri hazır bulundurulması ve çıkabilecek bir yangında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne vakit kaybetmeden bilgi verilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı