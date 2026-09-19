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Bilecik'te beton mikseri su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı

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Bilecik'te beton mikseri su kanalına devrildi, 2 kişi yaralandı
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Bilecik-Pazaryeri kara yolunda seyir halindeki beton mikseri kontrolden çıkarak su kanalına devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bilecik'te seyir halinde kontrolden çıkarak devrilen beton mikserinin içinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Pazaryeri kara yolu Karaköy Köyü Naldöken Mevkii'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; 54 AGY 724 plakalı beton mikseri sürücüsü Sacit D. bir anda aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç sağ tarafında bulunan su kanalına devrildi. Meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü Sacit D ve araçta yolcu olarak bulunan Nihat B. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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