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Bilecik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor

Bilecik'te Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor
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Bilecik'in Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesi arasındaki Göksutaş Mermer mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, havadan yangın söndürme helikopterleri, karadan ise Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Bilecik'te başlayan orman yangınına karadan ve havadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Yangın, 1 saat önce Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesi ile Osmaneli ilçesi arasında başladı. Alınan bilgilere göre; henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı Göksutaş Mermer mevkiinde alevler yükselmeye başladı. Yangına havadan yangın söndürme helikopterleri ile karadan çok sayıda Orman İşletme Müdürlüğü ile çok sayıda itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın rüzgarın etkisiyle ilerlerken, ekipleri canla başla yangını kontrolde altına alınmaya çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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