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Bilecik’te başlayan orman yangını kontrol altına alındı

Bilecik’te başlayan orman yangını kontrol altına alındı
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Bilecik’te bugün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Bilecik'te bugün öğleden sonra başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Softalar Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alanda yangın başladı. Yangına hemen havadan hem de karadan ekipleri anında müdahale ederek, kontrol altına aldılar. Yangın bölgesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma ve kontrol çalışmaları sürdürüldü.

Öte yandan ilk değerlendirmelere göre yangının çoban ateşinden kaynaklanmış olabileceği tahmin edilirken, kesin çıkış nedeni yapılacak araştırmalar sonucunda netlik kazanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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