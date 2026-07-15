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Genç yaşta ofisinde ölü bulundu

Genç yaşta ofisinde ölü bulundu
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Bilecik'te babasının telefonla ulaşamadığı 29 yaşındaki E.B., ofisinde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te babasının haber alamadığı 29 yaşındaki genç ofisinde ölü bulundu.

Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi İbrahimbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Erzurum'da bulunan baba Bilecik'te yaşayan oğlu E.B'nin telefonları açmayınca kentte yaşayan bir tanıdığını arayarak ofisine gönderdi. Büroya gelen yakını, kapıyı defalarca çalmasına rağmen içeriden herhangi bir yanıt alamayınca durumu 112'yi arayarak, bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ofise çilingir yardımıyla giren polisler içeride genci hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde şahsın öldüğünü tespit etti.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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