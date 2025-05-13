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Bilecik'te Arıcılık Kulübesinde Yangın: 35 Arı Kovanı Zarar Gördü

Bilecik'te Arıcılık Kulübesinde Yangın: 35 Arı Kovanı Zarar Gördü
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Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir arıcının kulübesinde meydana gelen yangın, yanındaki arı kovanlarına sıçradı. Yangın sonucu 35 arı kolonisinin zarar gördüğü bildirildi.

Bilecik'te bir kulübede başlayan yangın arı kovanlarına sıçrarken 35 kovandaki arılar zarar gördü.

Alınan bilgilere göre; Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen Köyü Sürüm Deresi mevkiinde arıcılık yapan S.Ü.'ye ait kulübede henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede kulübenin yanında bulunan arı kovanlarına sıçradı. Yangını görenler hemen kulübe sahibi ve 112'yi arayarak haber verdi. Olayda, kulübe tamamen yanarken 35 kovan arı kolonisi ise devrilerek yerle bir edildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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