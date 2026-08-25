Bilecik'te Alkollü Sürücünün Takla Attığı Kazada 1 Yaralı

Bilecik'te otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza dün gece, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü mevkii Pamukova istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yahya A. idaresindeki 11 ER 089 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sol tarafındaki refüje çarparak takla attı. Kazada araç sürücüsü Yahya A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün 2,48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı