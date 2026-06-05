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Bilecik'te alkollü sürücü motosikletten düşerek ağır yaralandı

Bilecik'te alkollü sürücü motosikletten düşerek ağır yaralandı
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Bilecik'in Çakırpınar Köyü yolunda 2,51 promil alkollü olan motosiklet sürücüsü Selçuk G., kontrolden çıkarak düştü ve ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'te alkollü sürücünün motosikletten düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Çakırpınar Köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bilecik istikametine seyir halinde olan Selçuk G. idaresindeki 11 ACC 366 plakalı motosiklet sürücüsü 2,51 promil alkollü olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk G. ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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